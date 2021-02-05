В Украине могут разрешить продажу земли через интернет: комитет поддержал закон

В Украине разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. Верховной раде рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект № 2195.

Об этом сообщает информационное управление ВР.

Такое решение принял комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

"Приняли решение рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета с последующей технико-юридической доработкой подготовленный ко второму чтению проект закона №2195", - сказано в сообщении.

Отметим, документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзис с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, в первом чтении этот закон Рада одобрила в ноябре 2019 года.

Как писало РБК-Украина, парламент также взялся за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. ВР планирует определить порядок их проведения.