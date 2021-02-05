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В Україні можуть дозволити продаж землі через інтернет: комітет підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект № 2195.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Таке рішення прийняв комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики.

"Прийняли рішення рекомендувати парламенту прийняти у другому читанні та в цілому як закон у редакції комітету з подальшим техніко-юридичним доопрацюванням підготовлений до другого читання проект закону №2195", - сказано в повідомленні.

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Відзначимо, документ пропонує продавати земельні ділянки державної і комунальної власності виключно через електронні аукціони в електронній торговій системі в режимі реального часу в інтернеті.

За результатами цих торгів буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису з переможцем, який запропонував найвищу ціну за ділянку.

Також передбачена автоматизація ряду процесів, наприклад, ставок учасників торгів, подачі заявок на участь, публікацію усіх документів, що стосуються торгів і земельних ділянок.

Нагадаємо, в першому читанні цей закон Рада схвалила в листопаді 2019 року.

Як писало РБК-Україна, парламент також взявся за електронні аукціони з продажу арештованого майна. ВР планує визначити порядок їх проведення.

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