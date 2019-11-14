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Рада предварительно поддержала продажу земли через Интернет

Новости » Политика     14.11.2019 - 17:39
Рада предварительно поддержала продажу земли через Интернет
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рада предлагает продавать государственную и коммунальную землю только на торгах

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2195, который предлагает разрешить продажу земли на электронных аукционах. Соответствующее решение поддержали 262 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в Интернете. По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзис с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

При этом в отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки.

Также предлагается автоматизация ряда процессов например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие и т.д., публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, до этого Рада приняла за основу законопроект, которым планирует вывести земли вне населенных пунктов из госсобственности. В частности, предполагается, что такие участки в будущем будут переданы в коммунальную собственность.

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