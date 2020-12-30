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В Украине могут расширить помощь безработным на период других карантинов

Украина, Среда 30 декабря 2020 16:36
В Украине могут расширить помощь безработным на период других карантинов
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной раде предусмотреть помощь безработным на период других карантинов. Соответствующий законопроект №3010а рекомендуют принять во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон также предусматривает право Кабинета министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Указано, что при наработке проекта поступило большое количество поправок, большинство из которых рабочая группа предлагает учесть в сравнительной таблице.

"Члены комитета приняли решение одобрить сравнительную таблицу к законопроекту и рекомендуют Верховной раде принять законопроект №3010а во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в начале ноября народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

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