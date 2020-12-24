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Госстат назвал число безработных украинцев

Киев, Четверг 24 декабря 2020 15:00
Госстат назвал число безработных украинцев
Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Безработица немного сократилась в III квартале

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

Госстат назвал число безработных украинцев

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,8%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,1%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,5% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,5% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%).

Напомним, в октябре Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.

По данным Госстата, во II квартале 2020 года количество безработного населения в возрасте 15-70 лет составило 1,7 млн человек. При этом уровень безработицы среди лиц в возрасте 15-70 лет составил 9,9% (в первом квартале - 8,6%).

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