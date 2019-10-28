ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин не исключает незапланированного повышения соцстандартов в 2020 году

Новости » Экономика    28.10.2019 - 10:24
Кабмин не исключает незапланированного повышения соцстандартов в 2020 году
Фото: Сергей Николайчук (РБК-Украина)

Кабмин планирует 30% от дополнительного продукта распределять на повышение соцстандартов

Кабинет министров Украины может провести незапланированное повышение соцстандартов в 2020 году при росте экономики. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.

По его словам, Кабмин планирует 30% от дополнительного продукта, который будет создаваться в Украине, распределять на повышение соцстандартов.

"Если экономика будет расти быстрее, то это станет базой для повышения номинальных доходов населения. Кабмин в своей программе четко озвучил, что дополнительный продукт, который будет создаваться в стране, планируется распределять следующим образом: 30% - на повышение соцстандартов, 70% - на новые инвестиционные проекты. Этот подход, в свою очередь, поможет создать базу для роста экономики и повышения социальных стандартов на будущее", - сказал Николайчук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на 2020 год Кабмин закладывает более крепкий обменный курс гривны. Это позволит повысить социальные стандарты в долларовом эквиваленте, что является отображением роста экономики.

Также сообщалось, что в Украине могут осенью начать принимать госбюджет сразу на три года. По словам Николайчука, у украинской власти есть бюджетная декларация на три года и следующей весной они будут обновлять макроэкономический прогноз под бюджетную декларацию.

В течение 5 лет экономика Украины вырастет на 40%, - Гончарук В НБУ оценили состояние экономики Украины после выборов
Новости Украины соцстандартыэкономика Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь