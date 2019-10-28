Кабмін не виключає незапланованого підвищення соцстандартів у 2020 році

Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Україна)

Кабмін планує 30% від додаткового продукту розподіляти на підвищення соцстандартів

Кабінет міністрів України може провести незаплановане підвищення соцстандартів в 2020 році при зростанні економіки. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Кабмін планує 30% від додаткового продукту, який буде створюватися в Україні, розподіляти на підвищення соцстандартів.

"Якщо економіка буде рости швидше, то це стане базою для підвищення номінальних доходів населення. Кабмін у своїй програмі чітко озвучив, що додатковий продукт, який буде створюватися в країні, планується розподіляти таким чином: 30% - на підвищення соцстандартів, 70% - на нові інвестиційні проекти. Цей підхід, у свою чергу, допоможе створити базу для зростання економіки та підвищення соціальних стандартів на майбутнє", - сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на 2020 рік Кабмін закладає більш міцний обмінний курс гривні. Це дозволить підвищити соціальні стандарти в доларовому еквіваленті, що є відображенням зростання економіки.

Також повідомлялося, що в Україні можуть восени почати приймати держбюджет відразу на три роки. За словами Ніколайчука, в української влади є бюджетна декларація на три роки і наступної весни вони будуть оновлювати макроекономічний прогноз під бюджетну декларацію.