Сергей Николайчук: Тренд крепкого курса гривны и низкой инфляции сохранится в 2020 году

Сергей Николайчук (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз развития экономики на 2020-2022 годы. И теперь на основании этого документа правительство пересмотрит проект госбюджета-2020.

О том, будут ли пересмотрены социальные стандарты, какие отрасли экономики в приоритете для иностранных инвестиций и удастся ли власти нейтрализовать риски по госдолгу, в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

Сергей, Кабмин на прошлой неделе утвердил новый макропрогноз. В документе рассчитаны два сценария: консервативный с ростом экономики в 2020 году в 3,7% и оптимистичный – 4,8%. По вашему мнению, по какому из этих сценариев наша страна все же будет идти в следующем году?

Есть все шансы идти по оптимистичному сценарию. Но для этого действительно нужно многое сделать в сферах защиты прав кредиторов, реформы судебной системы и правоохранительных органов, борьбы с коррупцией и т.д. Если это сделаем, не вижу особых проблем в том, чтобы экономический рост существенно ускорился.

Ранее отмечалось, что рост экономики по оптимистичному сценарию возможен, если в страну будут активно идти как внутренние, так и внешние инвестиции. По вашему мнению, в каких отраслях иностранные инвесторы наиболее заинтересованы реализовывать проекты?

Думаю, сегодня в экономике Украины есть достаточно интересных сфер, куда иностранный инвестор может вкладывать средства. Прежде всего, это сельское хозяйство, пищевая промышленность. Также не стоит забывать о тех секторах, которые в последние годы демонстрируют достаточно высокие темпы роста. Это ИТ, здравоохранение.

Помимо этого, сейчас высокий потенциал имеют проекты в энергетике, инфраструктуре. Недавно правительство открыло возможность для концессии и запустило пилотные проекты в двух украинских портах – Ольвия, Херсон. Это также достаточно привлекательные возможности для иностранных инвесторов.

Также планируется масштабная приватизация в следующем году. Там могут быть интересные варианты для вложения внешних инвестиций.

А если говорить о внутренних инвестициях, куда, кроме покупки ОВГЗ, украинцы могут вкладывать средства, чтобы это помогло и росту экономики?

Если говорить о внутренних инвестициях, то украинцы могут использовать в основном финансовые инструменты. А если брать во внимание инвестиции для роста экономики, то в целом надо больше говорить о вложениях в конкретные проекты.

В этом плане на первое место стоит поставить земельную реформу и возможность покупки земли. В первую очередь, это коснется тех людей, кто работает на земле, – фермеров, малого и среднего бизнеса, предприятий пищевой промышленности и т.д.

Эти дни страна ждала не только прогноз Минэкономики, но и НБУ, а также международных партнеров. Почему так важно услышать оценки развития нашей экономики от всех институций? Какой же из этих прогнозов будут ключевыми для пересмотра проекта госбюджета-2020?

В соответствии с Бюджетным кодексом, непосредственно бюджет базируется на макропрогнозе, который готовит Министерство экономики. Почему важно сотрудничество между институциями – Минэкономики, МВФ, Мировым банком, Нацбанком? Каждая из этих структур готовит собственный макроэкономический прогноз. Но желательно было, чтобы все эти институции, которые определяют или влияют на экономическую политику в Украине, имели одно видение относительно того, как будет развиваться наша экономика, какие факторы будут на это влиять.

Поэтому так важна тесная координация между этими институциями. И последний месяц это действительно удалось обеспечить. Было много встреч на техническом уровне между экспертами этих организаций. Шло обсуждение ситуации в Украине - как текущей, так и будущей. И сейчас все мы имеем приблизительно одно видение по вопросу развития украинской экономики.

Если говорить о подготовке бюджета ко второму чтению, интересно узнать: на основании макропрогноза Минэкономики какие позиции могут быть существенно пересмотрены в проекте госбюджета?

Все это время мы работали в тесной связке с экспертами Министерства финансов. Сейчас фактически они корректируют отдельные статьи доходов, которые зависят от макроэкономических показателей. Это связано с тем, что Минэкономики обновило макропрогноз.

Также Минфин корректирует определенные статьи расходов. Например, касающиеся обслуживания внешнего долга, которые зависят от обменного курса. Плюс Минфин учитывает инициативы, что были озвучены в парламенте. Также могут быть определенные коррекции по доходам и расходам, поскольку бюджет должен быть сбалансированным.

Когда Кабмин представлял проект госбюджета-2020 к первому чтению в Верховной раде, документ называли консервативным. А каким будет обновленный документ?

Если сравнивать с майским макропрогнозом, то в этом году украинская экономика по факту растет более высокими темпами. То есть у нас появляется больше реального продукта. Одновременно мы видим более крепкий обменный курс нацвалюты, а инфляцию – ниже. И этот тренд должен сохраниться в 2020 году.

Поэтому, думаю, что в номинальных показателях госбюджета, которые объединяют и ценовые изменения, и изменения реального продукта, особого пересмотра не ожидается.

В ходе принятия бюджета многие украинцы беспокоятся о том, какую зарплату и пенсию они будут получать в следующем году. Повлияет ли новый макропрогноз на увеличение соцстандартов? Или эти показатели останутся неизменными?

В макроэкономический прогноз закладывалось то же самое повышение социальных стандартов в номинальном измерении, что было опубликовано и в мае. К примеру, речь идет о повышении минимальной зарплаты до 4723 гривен. И хотя номинальные соцстандарты остаются без изменений, но инфляция будет ниже, то есть эти показатели в реальном измерении будут иметь большую покупательную способность.

Также на следующий год закладываем более крепкий обменный курс гривны, поэтому социальные стандарты в долларовом эквиваленте будут выше, нежели ожидалось в мае. Это и является отображением того, что экономика растет быстрее.

То есть, если экономика продемонстрирует рост в 2020 году, то, возможно, весной или летом власти смогут найти дополнительные ресурсы для незапланированного повышения соцстандартов?

Конечно, если экономика будет расти быстрее, то это станет базой для повышения номинальных доходов населения. Кабмин в своей программе четко озвучил, что дополнительный продукт, который будет создаваться в стране, планируется распределять следующим образом: 30% – на повышение соцстандартов, 70% – на новые инвестиционные проекты.

Этот подход, в свою очередь, поможет создать базу для роста экономики и повышения социальных стандартов на будущее.

Несмотря на ожидаемый в 2020 году рост экономики, этот сценарий с повышением соцстандартов может не осуществиться по причине высоких выплат по внешним долгам. Как Украина может нейтрализовать эти риски?

Выплаты были высокими и в этом году. Такими же останутся в 2020 и 2021 годах. Это периоды являются пиковыми в вопросе выплат по внешним долгам. Но как видим, этот год Украина прошла без проблем. И сейчас имеются ресурсы для погашения обязательств до весны.

Тем не менее, думаю, что внешние и внутренние рынки будут открыты для Украины, что поможет привлекать новые финансовые ресурсы и перекрывать выплаты по госдолгам. Сейчас во избежание проблем важно продолжать макроэкономическую политику в том же русле, как это осуществлялось последние годы.

Также нужно сохранять доверие инвесторов к украинской экономике. И если при этом наша страна окажется успешна в реализации озвученных реформ, то ставки по внешним и внутренним долгам будут снижаться. Это позволит контролировать вопрос погашения госзаймов и их рефинансирования.

Минэкономики заявляло о том, что Украина должна увеличивать экспорт продукции и снижать импорт, чтобы получить дальнейший рост экономики. Реально ли это, если ситуация на мировых рынках для товаров украинского экспорта будет неблагоприятной? На какие товары стоит обратить внимание?

В последние годы значительными темпами растет производительность труда в сельском хозяйстве. В будущем этот процесс может ускориться с учетом амбициозных планов по земельной реформе.

Можно говорить об эффективно работающем ИТ-секторе, который ежегодно наращивает объемы создания продукции. Помимо этого, наблюдается хороший рост в сфере здравоохранения. Видим, что в медицине активно развивается частный сектор.

Думаю, эта тенденция совпадает с мировыми трендами, так как за рубежом высокими темпами растет сфера услуг. Также можно говорить о секторе розничной торговли, который стимулируется активным внутренним спросом и поэтому растет достаточно быстро. При этом значительная доля продукции ИТ-сектора и сельского хозяйства идет на экспорт.

В этом году украинские экспортеры чувствовали себя неплохо, поскольку цены на основных товарных рынках оставались достаточно высокими. К примеру, цены на железную руду, металлопродукцию, товары сельского хозяйства.

В будущем потенциал нашего экспорта сильно зависит от ситуации на мировых рынках. И тут приходится делать прогнозы с осторожным консерватизмом, поскольку мировая экономика находится в фазе замедления. Но в этих непростых условиях доля украинского экспорта имеет потенциал расти и дальше. В целом, наша страна может наращивать экспорт, используя потенциал Соглашения об ассоциации с ЕС, продолжая выходить на азиатские и африканские рынки.

Тема переписи населения – одна из самых горячих сейчас. Поэтому хотелось бы узнать, какую базу для макропрогнозирования Минэкономики использует в своем анализе? Как вы решаете проблему того, что на деле никто не знает, сколько людей живет в Украине? Именно по этой причине некоторые экономисты перестали делать расчеты в разрезе на душу населения.

Наши прогнозы базируются на официальных данных Госслужбы статистики, как и в других странах. Мы больше ориентируемся на показатели, агрегированные по всей экономике. Конечно же, эти показатели не включают ни Крым, ни временно оккупированные территории.

Конечно, есть большая неопределенность, когда мы считаем такие показатели, как ВВП на душу населения. Но это не основной фокус нашего макропрогноза. Такие показатели используются в основном для сравнения между странами.

Учитывает ли Минэкономики в макропрогнозах тот объем денег, что присылают заробитчане в Украину? Насколько эта финподдержка помогает росту нашей экономики?

Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов.

Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов.

Видим, что уже в этом году темпы миграции существенно замедлились. Поэтому в будущем ожидаем увеличение объема валюты из зарубежа не за счет дополнительной миграции, а за счет роста номинальных доходов "заробитчан".

Власти неоднократно заявляли, что рост экономики поможет решить серьезную проблему последних лет – отток рабочих кадров. В своих макропрогнозах Минэкономики учитывает сценарий по возможному возвращению людей в страну?

Наш базовый сценарий основывается на предположении, что эффект миграции будет нулевым. То есть приблизительно одинаковая численность населения будет приезжать в страну и выезжать. А в условиях оптимистичного сценария мы видим потенциал возвращения населения в Украину.

В этом сценарии, благодаря притоку инвестиций, создаются дополнительные рабочие места, растут зарплаты, укрепляется обменный курс нацвалюты. И это еще больше уменьшает разницу в доходах в нашей стране и за рубежом. Думаю, большим стимулом для возвращения украинцев на родину окажется как раз возможность трудоустройства и получения достойного дохода.

В Украине давно говорят о необходимости пересмотра бюджетного процесса – чтобы планирование шло не один, а три года. Планируется ли заняться решением этого вопроса в ближайшее время? Насколько трехлетнее бюджетное планирование будет эффективно в Украине для отслеживания показателей экономики и борьбы с кризисами?

Однозначно, мы не должны говорить о планировании сроком на год. У нас уже есть бюджетная декларация на три года. Следующей весной снова будем обновлять макроэкономический прогноз под бюджетную декларацию. А уже осенью должны отходить от того, чтобы принимать бюджет на год. Лучше принимать на три года. Конечно, это невозможно гарантировать. Но это те цели, к которым мы должны идти.

Еще десять лет назад флагманом экономики была тяжелая промышленность, сейчас – сельское хозяйство. Какие сектора окажутся приоритетными для страны в ближайшие 2-3 года? Где еще есть скрытый потенциал для обеспечения роста экономики?

Думаю, нужно концентрироваться не на определенных секторах, а на наших политиках, которые должны создавать благоприятную бизнес-среду для всех сегментов экономики. Особенно тех, которые являются конкурентоспособными во всем мире и в глобальной перспективе.

Мы уже говорили о том, что в Украине есть потенциал у АПК, ИТ-сектора, инфраструктуры, транспорта, здравоохранения. Все это может активно развиваться в будущем. Условно говоря, когда мы строим дорогу или железнодорожную колею, то связываем украинского производителя с внешним миром.

Но таким образом наблюдается не только развитие транспортной инфраструктуры, но и создаются условия мультипликативного эффекта для всей экономики. В частности, такой подход позволит украинским производителям, особенно из регионов, комфортно и быстро доставлять свою продукцию за границу.

А если говорить о высокотехнологичных проектах, на мировой арене уже присутствуют цифровая держава Эстония или центр стартапов Израиль. Можно ли что-то аналогичное создать в Украине?

Одним из преимуществ Украины остается высокий человеческий потенциал. Наша страна одной из первых вошла в проект Мирового банка по развитию человеческого капитала. И недавно я был на встрече в Мировом банке, где обсуждались предварительные результаты этого проекта. Украина по подготовке кадров находится на достаточно высоких позициях.

И эти показатели намного выше по сравнению с такими рейтингами в таких сферах, как бизнес-климат, борьба с коррупцией и т.д. Думаю, именно тут заложен высокий потенциал для развития наукоемких отраслей, в частности, программирования, телекоммуникационных и финансовых услуг.

Власти сейчас активно говорят о необходимости выведения экономики из "тени". В частности, речь идет о легализации игорного бизнеса, решении проблем с добычей янтаря. В своих макропрогнозах Минэкономики учитывает потенциал роста экономики, который страна может получить после решения старых проблем?

Многие проблемы связаны с вопросами в работе правоохранительных органов. И если эти проблемы удастся решить, то возможный рост экономики будет быстрее приближаться к оптимистичному сценарию макропрогноза Минэкономики.