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Кабмин закладывает более крепкий обменный курс гривны на 2020 год

Новости » Экономика    28.10.2019 - 09:25
Кабмин закладывает более крепкий обменный курс гривны на 2020 год
Фото: Сергей Николайчук (РБК-Украина)

Укрепление обменного курса позволит ускорить рост экономики

Кабинет министров Украины сообщил, что в 2020 году ожидаются более высокий социальный стандарты в долларовом эквиваленте за счет более крепкого обменного курса гривны, который планируют заложить в Госбюджет на следующий год. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

По его словам, это позволит увеличить прирост экономики Украины.

"На следующий год закладываем более крепкий обменный курс гривны, поэтому социальные стандарты в долларовом эквиваленте будут выше, нежели ожидалось в мае. Это и является отображением того, что экономика растет быстрее", - сообщил Николайчук.

Также Николайчук отметил, что в 2020 году ожидается повышение минимальной зарплаты до 4723 гривен.

Напомним, 23 октября Кабмин утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы. Согласно прогнозу прогнозирует рост экономики за три года на 11,7-17%.

Кроме этого РБК-Украина сообщало, что рост реального ВВП в 2020 ожидается на уровне 3,7%. В целом рост экономики Украины в ближайшие три года не превысит 4% в год.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныБюджет 2020Министерство экономического развития и торговлиКурс гривны
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