ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине могут повысить налоги из-за проблем с наполнением бюджета

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 09:59
В Украине могут повысить налоги из-за проблем с наполнением бюджета Фото: налоги в Украине могут быть повышены из-за проблем с бюджетом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Правительство и парламент будут искать дополнительные налоговые инструменты, если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться. По информации РБК-Украина, могут повысить НДС и вернуть акцизы на топливо, а также расширить военный сбор на импорт.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов".

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что повышение налогов возможно.

"Если вдруг ситуация будет ухудшаться, то надо будет рассматривать вопросы, связанные с поиском дополнительных доходов госбюджета. Базовые налоги меняться не будут, но то, о чем вы говорите (акциз и НДС на топливо и военный сбор на импорт, - ред.), вполне возможно, поскольку надо финансировать вооруженные силы", - сказал Устенко в комментарии изданию.

Глава налогового комитета рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") пока воздерживается от комментариев на эту тему. "Пока о нововведениях говорить рано. В финансово-экономическом блоке правительства идут обсуждения. Комментировать нечего. Предлагаю вернуться к предметному рассмотрению (инициатив, - ред.) после получения соответствующих законопроектов от Кабмина", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

Напомним, после начала войны в Украине отменили акциз, а также снизили НДС на топливо до 7%. В НБУ уже заявляли о необходимости возвращения системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Налоги
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов