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В Україні можуть підвищити податки через проблеми з наповненням бюджету

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Україна, Середа 03 серпня 2022 09:59
В Україні можуть підвищити податки через проблеми з наповненням бюджету Фото: податки в Україні можуть бути підвищені через проблеми з бюджетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Уряд і парламент будуть шукати додаткові податкові інструменти, якщо ситуація з наповненням держбюджету України буде погіршуватися. За інформацією РБК-Україна, можуть підвищити ПДВ і повернути акцизи на паливо, а також розширити військовий збір на імпорт.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стрес-тест для скарбниці. Де Кабміну знайти гроші і як уникнути зростання податків".

Радник президента з економічних питань Олег Устенко вважає, що підвищення податків можливе.

"Якщо раптом ситуація буде погіршуватися, то треба буде розглядати питання, пов'язані з пошуком додаткових доходів держбюджету. Базові податки змінюватися не будуть, але те, про що ви говорите (акциз і ПДВ на паливо і військовий збір на імпорт, - ред.), цілком можливо, оскільки треба фінансувати збройні сили", - сказав Устенко в коментарі виданню.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") поки утримується від коментарів на цю тему. "Поки про нововведення говорити рано. У фінансово-економічному блоці уряду йдуть обговорення. Коментувати нічого. Пропоную повернутися до предметного розгляду (ініціатив, - ред.) після отримання відповідних законопроектів від Кабміну", - заявив він у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, після початку війни в Україні скасували акциз, а також знизили ПДВ на паливо до 7%. У НБУ вже заявляли про необхідність повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

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