Бензин в Украине за год подорожал в два раза. НБУ прогнозирует дальнейший рост цены

Дефицит топлива и рост затрат на логистику на фоне разрушения НПЗ и логистической инфраструктуры, а также блокирование портов и высокие цены на нефть обусловили стремительное подорожание топлива в Украине. В июне 2022 года цены на него были почти вдвое выше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2022 года).

Как отмечается в отчете, несколько сдержало рост цен снижение НДС и отмена акциза на топливо во второй половине марта. С целью насыщения рынка топлива в мае правительство приостановило государственное регулирование цен на него.

"Хотя ситуация на рынке топлива в Украине улучшится ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, цены на топливо будут расти и в следующем году. Так, прогнозируемое постепенное снижение мировых цен на нефть вероятно нивелируется потребностью возвращения системы налогообложения топлива на довоенный уровень.

"Высокая стоимость топлива будет подпитывать общую инфляцию из-за вторичных эффектов, в частности из-за подорожания транспортных услуг, а также себестоимости других товаров и услуг", - отмечают в НБУ.