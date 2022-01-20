В Украине могут построить космодром на берегу Черного моря

Фото: в Украине могут построить космодром, место нашли на берегу Черного моря (wikimedia.org DLR Picture)

Космодром в Украине можно построить на побережье Черного моря. На границе Одесской и Николаевской областей есть подходящая территория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию участников Объединения инновационно-космических кластеров.

Как заявили глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный, украинский космодром можно создать на побережье Черного моря. По их словам, соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Однако строительство космодрома потребует согласования с Турцией, поскольку существуют риски падения отработавших ступеней ракеты на ее территорию.