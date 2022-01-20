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В Україні можуть побудувати космодром на березі Чорного моря

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Одеса, Четвер 20 січня 2022 20:45
В Україні можуть побудувати космодром на березі Чорного моря Фото: в Україні можуть побудувати космодром, місце знайшли на березі Чорного моря (wikimedia.org DLR Picture)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Космодром в Україні можна побудувати на узбережжі Чорного моря. На кордоні Одеської та Миколаївської областей є відповідна територія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію учасників Об'єднання інноваційно-космічних кластерів.

Як заявили голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький і керівник Національного центру управління і випробувань космічних засобів Володимир Присяжний, український космодром можна створити на узбережжі Чорного моря.

За їх словами, відповідну територію вже знайшли на адміністративному кордоні Одеської та Миколаївської областей. Однак будівництво космодрому зажадає узгодження з Туреччиною, оскільки існують ризики падіння відпрацьованих ступенів ракети на її територію.

Нагадаємо, у травні про плани побудувати в Україні власний космодром заявив глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

Зазначимо, 13 січня відбувся запуск українського супутника "Січ-2-30" з американського космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида.

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