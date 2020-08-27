В Украине могут организовать закупку "пакетов малыша" через Управление ООН

В Украине могут организовать временную закупку "пакетов малыша" через Управление Организации Объединенных Наций. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3006а.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В документе прописано, что временно с 1 октября по 31 декабря этого года закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Также закон предусматривает, что с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках ".

Напомним, Раде предлагают отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде: 72 народных депутата зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект №3006а.

Как писало РБК-Украина, Министерство социальной политики не исключает возвращения "пакетов малыша" в натуральном виде вместо выплат.

Так, ранее ЮНИСЕФ призвал Кабинет министров сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша".