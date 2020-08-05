Минсоцполитики не исключает возвращение "пакетов малыша" вместо выплат

Фото: Евгений Котик (facebook.com)

В ведомстве хотят определить, натуральная или денежная форма помощи будет лучше

Министерство социальной политики не исключает возвращение "пакетов малыша" в натуральном виде вместо выплат. К переходу на монетизированную форму программы пришлось прибегнуть из-за проблем в тендерных закупках.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

В частности, министерство оставило за собой право пересмотреть данное решение "в случае определенных обстоятельств".

Котик пояснил, что в госбюджете на этот год предусмотрели соответствующую программу и расходы на нее. Госучреждению "Профессиональные закупки" поручили провести тендерную закупку, но по решению Антимонопольного комитета этот тендер отменили.

"Сейчас у нас произошла такая ситуация, когда в 8 регионах такие "пакеты" уже закончились. Еще в 4 регионах остатки очень малы. Поэтому нужно было быстро принимать любое решение", - пояснил замминистра.

Он отметил, что новый тендер займет еще около трех месяцев. Поэтому в течение 2020 и 2021 годов Минсоцполитики будет проводить пилотный проект по выплате компенсации "пакета малыша".

Чиновник подчеркнул, что многие из родителей все же хотели бы видеть монетизированного форму.

"Мы рассматриваем вопрос возможности выбора (пакет малыша в натуральном виде или средства, - ред.)... Но одно из основных условий этого пилотного проекта - это узнать, какая будет форма лучше для людей - натуральная или денежная", - добавил Котик.

Напомним, ЮНИСЕФ призывает Кабинет министров Украины сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша".

Как писало РБК-Украина, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5000 гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

Так, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".