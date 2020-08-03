ЮНИСЕФ призывает украинское правительство сохранить "пакет малыша"

Фото: новорожденный (freepic.com)

Вместо натуральной помощь решили выдавать денежную

ЮНИСЕФ призывает Кабинет министров Украины сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша". Ранее правительство решило заменить эту помощь на денежную выплату.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

По данным фонда, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде "пакетов", и эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

"Пакет малыша» объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудного вскармливания.

Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства, и помогает снизить напряжение в подготовке к рождению ребёнка", - указывают в ЮНИСЕФ.

Кроме тоuо, в фонде заявляют, что товары в "пакете" обойдутся на 50-200 % дороже пяти тысяч гривен, которые будут выделять семьям.

"Мы призываем правительство продлить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

Средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке, их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".