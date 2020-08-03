ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ЮНИСЕФ призывает украинское правительство сохранить "пакет малыша"

Украина, Понедельник 03 августа 2020 19:37
ЮНИСЕФ призывает украинское правительство сохранить "пакет малыша"
Фото: новорожденный (freepic.com)
Автор: Максим Зайченко

Вместо натуральной помощь решили выдавать денежную

ЮНИСЕФ призывает Кабинет министров Украины сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша". Ранее правительство решило заменить эту помощь на денежную выплату.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

По данным фонда, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде "пакетов", и эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

"Пакет малыша» объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудного вскармливания.

Поэтому, кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства, и помогает снизить напряжение в подготовке к рождению ребёнка", - указывают в ЮНИСЕФ.

Кроме тоuо, в фонде заявляют, что товары в "пакете" обойдутся на 50-200 % дороже пяти тысяч гривен, которые будут выделять семьям.

"Мы призываем правительство продлить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо "пакета малыша".

Средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке, их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с сентября 2018 года каждая семья при рождении ребенка начала получать "пакет малыша".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЮНИСЕФсемья
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь