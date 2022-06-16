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В Украине могут начать доставлять лекарства дронами

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Украина, Четверг 16 июня 2022 16:57
В Украине могут начать доставлять лекарства дронами Фото: медицина (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине могут расположить 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств и запустить их доставку беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида.

По его словам, в Украине запланирован запуск пилотного проекта компании-разработчика новейших логистических решений Zipline. На территории страны разместят 10 инновационных хабов для хранения лекарств.

Специалисты компании планируют начать организацию таких складов в Киевском регионе. Компания рассматривает возможность доставки лекарств беспилотниками за один час в пределах 100 км от складов. Максимальный вес груза должен составлять менее 2 кг.

"Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения", - отметил Комаріда.

Также Минздрав и Zipline обсуждали обеспечение условий хранения/соблюдения холодовой цепи при транспортировке и фиксирование фактов доставки. Кроме этого, говорили и об особенностях работы услуги во время войны, в частности, по поводу безопасности использования дронов.

Напомним, в Минздраве рассказали, будет ли дефицит инсулина из-за санкций на российские лекарства.

Кроме этого, министр здравоохранения предупредил о проблемы с онкологией у граждан Украины из-за войны.

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Министерство здравоохранения Украины
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