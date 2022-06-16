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В Україні можуть почати доставляти ліки дронами

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Україна, Четвер 16 червня 2022 16:57
В Україні можуть почати доставляти ліки дронами Фото: медицина (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні можуть розташувати 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів і запустити їхню доставку безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріда.

За його словами, в Україні запланований запуск пілотного проекту компанії-розробника новітніх логістичних рішень Zipline. На території країни розмістять 10 інноваційних хабів для зберігання ліків.

Спеціалісти компанії планують розпочати організацію таких складів у Київському регіоні. Компанія розглядає можливість доставки ліків безпілотниками за одну годину у межах 100 км від складів. Максимальна вага вантажу повинна складати менше 2 кг.

"Під час відновлення медичної системи, яка постраждала внаслідок військових дій, ми маємо орієнтуватися на найбільш зручні сучасні логістичні рішення", - зазначив Комаріда.

Також МОЗ і Zipline обговорювали забезпечення умов зберігання/дотримання холодового ланцюга при транспортуванні і фіксування фактів доставки. Окрім цього, говорили й про особливості роботи послуги під час війни, зокрема, з приводу безпеки використання дронів.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи буде дефіцит інсуліну через санкції на російські ліки.

Окрім цього, міністр охорони здоров'я попередив про проблеми з онкологією у громадян України через війну.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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