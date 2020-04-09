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В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 8 детей

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 10:43
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 8 детей
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Кроме того, лица от 30 лет составляют 82% заражений коронавирусом в Украине

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь у 8 детей. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, по результатам исследований вирусологической референс лаборатории, у 224 человек был подтвержден коронавирус, среди них 8 детей. В целом в Украине подтверждено 1892 случаев болезни, а лица от 30 лет составляют 82% заражений.

Напомним, коронавирус распространяется в Украине и мире, количество заболевших приблизилось к 1,5 млн человек. Власти страны не планирует снимать ограничения и собираются продлить карантин до начала мая. За время эпидемии в Украине от COVID-19 умерли 57 человек, а 45 полностью выздоровели.

Кроме того, у Зеленского заявили, если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят.

РБК-Украина ранее сообщало, что Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

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