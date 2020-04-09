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В Україні за добу коронавірус підтвердили у 8 дітей

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 10:43
В Україні за добу коронавірус підтвердили у 8 дітей
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Крім того, особи від 30 років складають 82% заражень коронавірусом в Україні

За минулу добу, в Україні лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу у 8 дітей. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, за результатами досліджень вірусологічної референс лабораторії, у 224 осіб був підтверджений коронавірус, серед них 8 дітей. Загалом в Україні підтверджено 1892 випадки хвороби, а особи від 30 років складають 82% заражень.

Нагадаємо, коронавірус поширюється в Україні і світі, кількість хворих наблизилася до 1,5 млн осіб. Влада країни не планує знімати обмеження і збирається продовжити карантин до початку травня. За час епідемії в Україні від COVID-19 померло 57 осіб, а 45 повністю одужали.

Крім того, у Зеленського заявили, якщо українці просидять на карантині через коронавірус ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що у травні за умов позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.

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