Во Львовской области почти вдвое возросло количество зараженных

Коронавирус подтвердили еще у 25 граждан
За сутки во Львовской области было зафиксировано 25 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, общее число заражений в области увеличилось до 61. По состоянию на утро 8 апреля, во Львовской области было подтверждено 36 случаев инфицирования.
Наибольший суточный прирост заболеваний в Черновицкой области. За сутки там инфицировались 29 украинцев. Также более 20 заражений за сутки зафиксировали еще еще в нескольких областях, в частности, в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской.
В целом, география распространения коронавируса по регионам Украины выглядит так:
Напомним, за сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 224 человека. Всего зафиксировано 1892 случаев заражений.
Также сообщалось, что за сутки от коронавируса умерли 5 украинцев. По состоянию на утро 9 апреля, общее количество смертельных случаев в Украине возросло до 57.