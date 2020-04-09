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Во Львовской области почти вдвое возросло количество зараженных

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 10:06
Во Львовской области почти вдвое возросло количество зараженных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подтвердили еще у 25 граждан

За сутки во Львовской области было зафиксировано 25 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, общее число заражений в области увеличилось до 61. По состоянию на утро 8 апреля, во Львовской области было подтверждено 36 случаев инфицирования.

Наибольший суточный прирост заболеваний в Черновицкой области. За сутки там инфицировались 29 украинцев. Также более 20 заражений за сутки зафиксировали еще еще в нескольких областях, в частности, в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской.

В целом, география распространения коронавируса по регионам Украины выглядит так:

  • Черновицкая область - 302 случая;
  • м. Киев - 300 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 218 случаев;
  • Тернопольская область - 169 случаев;
  • Киевская область - 130 случаев;
  • Винницкая область - 102 случая;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Ровенская область - 64 случая;
  • Львовская область - 61 случай;
  • Сумская область - 56 случаев;
  • Закарпатская область - 51 случай;
  • Запорожская область - 47 случаев;
  • Одесская область - 43 случая;
  • Днепропетровская область - 41 случай;
  • Волынская область - 38 случаев;
  • Житомирская область - 31 случай;
  • Полтавская область - 19 случаев;
  • Херсонская область - 18 случаев;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев;
  • Харьковская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 3 случая.

Напомним, за сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 224 человека. Всего зафиксировано 1892 случаев заражений.

Также сообщалось, что за сутки от коронавируса умерли 5 украинцев. По состоянию на утро 9 апреля, общее количество смертельных случаев в Украине возросло до 57.

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