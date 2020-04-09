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У президента допустили ослабление карантина до 24 апреля

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 09:20
У президента допустили ослабление карантина до 24 апреля
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели"

Если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Тимошенко отметил, что в ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидимо еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то ослабления этой истории", - заявил он.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Вместе с тем, на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было договорено, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мер, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

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