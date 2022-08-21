В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
Фото: в Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових. за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військовослужбовців країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 1912 (+5);
- бойових броньованих машин - 4224 (+12);
- артилерійських систем - 1028 (+10);
- РСЗВ - 266 (+0);
- засоби ППО - 141 (+0);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 197 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);
- крилаті ракети - 190 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);
- спеціальної техніки - 99 (+2).
Нагадаємо, напередодні ЗСУ атакували позиції окупантів на півдні. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.
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