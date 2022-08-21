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В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб

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Неділя 21 серпня 2022 09:57
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб Фото: в Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових. за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військовослужбовців країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 1912 (+5);
  • бойових броньованих машин - 4224 (+12);
  • артилерійських систем - 1028 (+10);
  • РСЗВ - 266 (+0);
  • засоби ППО - 141 (+0);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 197 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);
  • крилаті ракети - 190 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);
  • спеціальної техніки - 99 (+2).

Нагадаємо, напередодні ЗСУ атакували позиції окупантів на півдні. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

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В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
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