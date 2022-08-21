В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Фото: в Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів (Getty Images)

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 200 військових. за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 300 військовослужбовців країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках. Загальні бойові втрати Росії на 21 серпня орієнтовно склали: особового складу - близько 45200 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 1912 (+5);

бойових броньованих машин - 4224 (+12);

артилерійських систем - 1028 (+10);

РСЗВ - 266 (+0);

засоби ППО - 141 (+0);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 197 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 806 (+3);

крилаті ракети - 190 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6);

спеціальної техніки - 99 (+2).