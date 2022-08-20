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Авиация и артиллеристы атаковали оккупантов в Херсонской области: враг понес потери

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Херсонская область, Суббота 20 августа 2022 18:02
Авиация и артиллеристы атаковали оккупантов в Херсонской области: враг понес потери Фото: ВСУ ударили по позициям оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская авиация и артиллерия утром 20 августа атаковала позиции оккупантов на юге. Враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Авиация атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки в Херсонской области. Также украинские артиллеристы ударили по позициям противника.

"Ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи уменьшили вражеское войско на 10 рашистів и 2 единицы бронированной техники. Окончательные потери врага разведываются", - говорится в сообщении.

Ночью оккупанты при поддержке боевой машины десанта и двух танков Т-72 пытались штурмовать в районе Благодатного, однако успеха не имели. Перед рассветом враг отступил для пополнения запаса и продолжил наступление. Сейчас идут бои.

Напомним, ВСУ остановили попытку прорыва возле села Кирово на границе Херсонской и Николаевской областей.

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