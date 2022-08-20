Авиация и артиллеристы атаковали оккупантов в Херсонской области: враг понес потери
Украинская авиация и артиллерия утром 20 августа атаковала позиции оккупантов на юге. Враг понес потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Авиация атаковала опорный пункт врага вблизи Ивановки в Херсонской области. Также украинские артиллеристы ударили по позициям противника.
"Ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи уменьшили вражеское войско на 10 рашистів и 2 единицы бронированной техники. Окончательные потери врага разведываются", - говорится в сообщении.
Ночью оккупанты при поддержке боевой машины десанта и двух танков Т-72 пытались штурмовать в районе Благодатного, однако успеха не имели. Перед рассветом враг отступил для пополнения запаса и продолжил наступление. Сейчас идут бои.
Напомним, ВСУ остановили попытку прорыва возле села Кирово на границе Херсонской и Николаевской областей.
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