В Украине курсируют семь пассажирских поездов с вагонами-автомобилевозами: по каким направлениям

"Укрзализныця" напоминает о возможности путешествовать поездом вместе с собственным автомобилем. Поезда со специально обустроенными для этого вагонами курсируют по семи направлениям.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Так, специальные вагоны-автомобилевозы есть в составе таких поездов:
Напомним, "Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой. Поезда начнут курсировать с середины июня.
РБК-Украина писало, что с 1 июня из Украины запустят первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию.