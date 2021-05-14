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УЗ открыла продажу билетов на первые международные поезда: куда можно будет поехать

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Пятница 14 мая 2021 11:51
УЗ открыла продажу билетов на первые международные поезда: куда можно будет поехать Фото: УЗ открыла продажу билетов в Венгрию и Австрию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Первые международные железнодорожные маршруты из Украины запустят уже с 1 июня. Поезда будут курсировать в Венгрию и Австрию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Так, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пассажирские поезда пограничного сообщения по направлению Чоп-Захонь (Венгрия).

Поезда будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участки Захонь-Чоп-Захонь.

Также УЗ открыла продажу билетов на 2 беспересадочных вагона по маршруту Киев-Вена с отправлением из Киева с 1 июня и в обратном направлении из Вены со 2 июня ежедневно.

"Следите за информацией об условиях въезда и действующих ограничений на территории иностранных государств на сайте МИД и соответствующих посольств и путешествуйте безопасно", - написал Криклий.

В то же время, министр отметил, что контроль за соблюдением всех противоэпидемиологических мер будет усилен.

Ранее правительство Турции отменил необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, которые летят из Украины. Решение начнет действовать с 15 мая.

Напомним, Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса.

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