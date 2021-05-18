В Україні курсують сім пасажирських поїздів з вагонами-автомобілевозами: за якими напрямками

"Укрзалізниця" нагадує про можливість подорожувати потягом разом із власним автомобілем. Поїзди із спеціально облаштованими для цього вагонами курсують за сімома напрямками.
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Так, спеціальні вагони-автомобілевози є у складі таких поїздів:
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває нові сполучення Чернігова і Сум з Одесою. Потяги почнуть курсувати з середини червня.
РБК-Україна писало, що з 1 червня з України запустять перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії.