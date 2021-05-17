УЗ открывает новые сообщения между северными областями и Одессой

"Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой. Поезда начнут курсировать с середины июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ .

Так, поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. В обратном направлении - по четным числам от 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.

Кроме этого "Укрзализныця" продлила курсирование экспрессов №793/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков до 24 июня: