УЗ открывает новые сообщения между северными областями и Одессой
"Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой. Поезда начнут курсировать с середины июня.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. В обратном направлении - по четным числам от 16 июня.
Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, в обратном направлении - по четным числам.
Кроме этого "Укрзализныця" продлила курсирование экспрессов №793/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков до 24 июня:
- Поезд № 793/794 из Харькова отправляется в 6:51. Обратно из Днепра - в 18:33.
- Поезд № 796/795 из Днепра отправляется в 6:23. Из Харькова - в 18:31.
Напомним, с 1 июня из Украины запустят первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию.
Кроме этого УЗ ведет переговоры о возобновлении скоростного сообщения между Украиной и Польшей.
Также РБК-Украина писало, что с 14 мая начинает курсирование новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.