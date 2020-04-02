Аукцион "Энергоатома" опроверг заявление "Интерпайпа" о цене тока

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Госкомпания продала 24% от выставленного объема - 133,056 тыс. МВт-ч.

НАЭК "Энергоатом" 1 апреля продал девяти частным компаниям 133 тыс. МВт-ч электроэнергии по низкой цене - 1202,63-1273 грн/МВт ч, опровергнув, таким образом, заявление компании Виктора Пинчука "Интерпайп" о существенном росте цены электроэнергии для промышленности в Украине. Об этом свидетельствуют данные на площадке "Украинской энергетической биржи", передает РБК-Украина.

Госкомпания продала 24% от выставленного объема - 133,056 тыс. МВт-ч. Еще 76% остались невостребованными украинскими промпотребителями. Цена колебалась в пределах 1202,63-1273 грн/МВт ч.

Покупателями электроэнергии "Энергоатома" стали: "Харьковэнергосбыт", "Енерголайт Компани", "ДЕ Трейдинг", "Новая энергетическая компания", "Агентство инвестиционного менеджмента", "Интерэнерго Снаб", "Укрэнергоэкспорт", "Энерджи Трейд Групп" и "Энергозапад". "Интерпайп" и другие компании Виктора Пинчука не принимали участие в торгах "Энергоатома".

Напомним, накануне "Интерпайп" распространил заявление о существенном 35% росте цен на электроэнергию для промышленности в последнюю неделю марта. В сообщении компании раскритиковано решение о некотором ограничение импорта электроэнергии из России и Беларуси и продажах электроэнергии "Энергоатомом" по рыночной цене на бирже.

Ранее, заместитель главы парламентского комитета Алексей Кучеренко заявил, что цена электроэнергии для промышленности в Западной Европе в 2-3 раза выше, чем в Украине, а в Беларуси и России - на 30-50% выше. Он также призвал показать любую платежку для завода или домохозяйства в ЕС, которая была бы ниже украинской.