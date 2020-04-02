Цены на электричество для промышленности не выросли, а вернулись к уровню 2018 года, - ВЭА

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В Ассоциации убеждены, что подобными манипуляциями компания "Интерпайп" лоббирует собственные коммерческие интересы

Недавние заявления относительно беспрецедентного роста стоимости электроэнергии для промышленности является манипуляцией, цены на ток наоборот вернулись к уровню 2018 года. Об этом говорится в заявлении Всеукраинской Энергетической Ассамблеи по публикации на сайте компании "Интерпайп" новости относительно роста цен на электроэнергию за последнюю неделю марта.

"Первой и основной манипуляцией является выбранный период сравнения - предыдущую неделю и 35% выглядят действительно угрожающе. При более детальном рассмотрении окажется, что до начала введения розничного рынка электроэнергии с 1-го января 2019 года цены для потребителей первого класса Днепропетровской области в декабре 2018 года составляли 1,64 гривны за киловатт час. То есть цена на электричество только в конце марта 2020 для заводов "Интерпайп" достигла уровня 2018 года, а до этого была существенно ниже", - отметили в ВЕА.

По их мнению, при таких условиях заявление "Интерпайпа" по поводу "беспрецедентного роста" цен на ток является ничем иным, как медиа давлением на правительство и другие органы власти. В ВЭА также отметили, что таким же образом выстроены и другие аргументы компании, что по сути толкают Правительство к новым нерыночных воздействий на конкурентный рынок электроэнергии, который уже и так страдает и разрушается от административных действий, совершенных ранее.

"Фактически, Кабинет Министров и НКРЭКУ призывают к лоббированию коммерческих интересов путем ведущей государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом", - отмечается в заявлении.

В ВЭА также напомнили, что ранее таким же образом и с такими же аргументами ферросплавные заводы в июле – августе 2019 года подняли беспрецедентный, но успешный судебный, моральный и медиа давление на власть и НКРЕКП. Давление, в результате которого в конце концов добились преференций в виде перекладывания расходов с НЭК "Укрэнерго" на "Гарантированного покупателя", и соответственно на "Энергоатом". Как следствие "Энергоатом" невольно стал дотировать крупные частные предприятия подключены к сетям НЭК "Укрэнерго", ровно как все остальные виды генерации.

Несмотря на это, ВЕА призвала Правительство, НКРЕКП и другие государственные институты воздержаться от ситуативных и непрогнозируемых действий.

Напомним, ранее пресс-служба компании "Интерпайп" распространила заявление, что в последнюю неделю марта в Украине зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей. В частности, по их словам тариф вырос с 1,3 грн за кВт-час до беспрецедентных 1,68 грн за кВт-час, или на 35% относительно февраля.