В Україні криза в енергетиці і вкрай низька ціна на струм, - Чех

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Серед основних причин кризи в енергетиці, Чех називає безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

В Україні вкрай низька ціна на електроенергію для промисловості, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації. Про це написав екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех в блозі для "Обозревателя", передає РБК-Україна.

Експерт зазначив, що у вітчизняній енергетиці склалася кризова ситуація, а ціни на електроенергію знизилися настільки, що деколи навіть не покривають собівартість її виробництва. Серед основних причин, що призвели до такої ситуації, Чех називає безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який призвів до зупинки українських шахт та електростанцій, маніпуляції на ринку окремих компаній, що продають "повітря", регулювання роботи енергетичної галузі неринковими методами.

"Це далеко не повний список нагальних проблем і перекосів в енергетиці, які, зокрема, привели до відчутного зниження ціни на електроенергію, іноді нижче собівартості. Вони ледве-ледве покривають паливну складову її виробництва", - написав Чех.

Він також підкреслив, в той час як підприємства вітчизняної генерації зазнають збитків, кілька фінансово-промислових груп різко збільшили свій прибуток внаслідок штучно заниженої ціни електроенергії. Зокрема, Чех повідомив, що за останні півроку ТЕС отримали збиток у 3,1 млрд грн, АЕС не отримали від ДП "Гарантований покупець" за вироблену за цей період електроенергію понад 4,4 млрд грн, ГЕС не отримали від ДП "Гарантований покупець" близько 0,5 млрд грн, ВДЕ не отримали від ДП "Гарантований покупець" за вироблену за цей період електроенергію понад 3,1 млрд грн, заборгованість ДК "Центренерго" за вугілля оцінюється у 2,5 млрд грн, "Донбасенерго" має за вугілля понад 1 млрд грн, причому борги цих підприємств за вугілля перевищили вартість самих компаній

"Разом із цим забезпечується дешева електроенергія для підприємств феросплавної та трубопрокатної галузей. Якби ці заводи розташовувалися в Білорусі, то їм би довелося заплатити за неї у 2 рази дорожче, ніж в Україні. У європейській частині Росії ціна на електроенергію також значно дорожче", - написав Чех.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська енергетична асамблея (ВЕА) назвала маніпуляцією заява компанії "Інтерпайп" з приводу 35% зростання вартості електроенергії для промисловості наприкінці березня, підкресливши, що ціни на струм навпаки повернулися до рівня 2018 року.