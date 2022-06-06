Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад, - Данилов
Для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать 6 новых бригад, а это - 25 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников", - сказал Данилов.
Он добавил, что системы РСЗО из США также имеют ограниченное количество боеприпасов и могут стрелять только на расстоянии 80 км, а не на 300 км.
Секретарь СНБО отметил, что западные поставки уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального русского блицкрига.
Он выразил уверенность, что поступление вооружения большей дальности и более тяжелого калибра продолжится пока Украина не одержит победу.
"Россия - большая по размерам страна, и у нее есть много пушечного мяса, которое они сюда посылают. И поэтому процесс победы, он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.
Как сообщалось ранее, украинская армия может в полной мере перейти в контрнаступление во второй половине июня или в августе. Все зависит от поставок западных вооружений.
Напомним, ситуация в Украине может значительно ухудшиться после прорыва российских войск на Донбассе. В таком случае оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.
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