Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад, - Данилов

Для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать 6 новых бригад, а это - 25 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников", - сказал Данилов.

Он добавил, что системы РСЗО из США также имеют ограниченное количество боеприпасов и могут стрелять только на расстоянии 80 км, а не на 300 км.

Секретарь СНБО отметил, что западные поставки уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального русского блицкрига.

Он выразил уверенность, что поступление вооружения большей дальности и более тяжелого калибра продолжится пока Украина не одержит победу.

"Россия - большая по размерам страна, и у нее есть много пушечного мяса, которое они сюда посылают. И поэтому процесс победы, он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.