Україні для повернення сходу та півдня потрібно створити ще шість бригад, - Данілов

Для контрнаступу Україні потрібна не лише сучасна зброя. Наразі для ведення активних бойових дій ЗСУ треба сформувати 6 нових бригад, а це - 25 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 чоловік для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на сході та півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників", - сказав Данілов.

Він додав, що системи РСЗВ із США також мають обмежену кількість боєприпасів і можуть стріляти лише на відстані 80 км, а не на 300 км.

Секретар РНБО зазначив, що західні поставки вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового російського бліцкригу.

Він висловив упевненість, що надходження озброєння більшої дальності та більш важкого калібру продовжиться доки Україна не переможе.

"Росія - велика за розмірами країна, і в неї є багато гарматного м’яса, яке вони сюди посилають. І тому процес перемоги, він не може бути дуже швидким", - сказав Данилов.