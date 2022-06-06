Зеленский рассказал, чем опасен прорыв российских войск на Донбассе
Ситуация в Украине может значительно ухудшиться после прорыва российских войск на Донбассе. В таком случае оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.
"Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично", - заявил глава государства.
Он также добавил, что планы России пока просчитать сложно, а от оккупантов "неизвестно чего ждать".
Напомним, Зеленский заявил, что самыми сложными направлениями сейчас являются Запорожская область и район Северодонецка.
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