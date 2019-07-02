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В Украине изъяли крупную партию кокаина из Латинской Америки


Полицией было изъято 400 кг кокаина

Украинские правоохранители изъяли 400 кг контрабандного кокаина из стран Латинской Америки. Об этом на брифинге рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Князева, участники международного синдиката осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы.

"Во время документирования незаконной деятельности указанной группы установлено их связи с членами международной преступной организации, а также выявлен канал поставки наркотиков на территорию Украины. Проведен ряд задержаний и более десятка обысков, изъято 400 кг кокаина, чистота которого более 90%. Общая стоимость 60 млн долларов ", - сообщил он.

По его словам, 19 июня были задержаны трое граждан Украины, в отношении которых была информация о причастности к транспортировке наркотиков. Также к контрабанде причастны иностранцы - граждане Нидерландов и Великобритании.

 

 Фото: брифинг (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Вчера, 1 июля, другая часть преступников прилетели в Украину. Всего задержаны 9 граждан, шестерым из них уже избрана мера пресечения, еще трем мера пресечения изберут завтра утром", - рассказал Князев, отметив, что злоумышленникам инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 305 (контрабанда).

"Всего с начала года мы изъяли 925 кг героина и 675 кг кокаина. Львиная доля наркотиков идет в Европу, большое количество наркотиков могла остаться в Украине и мы сейчас начинаем новый этап расследования в отношении граждан Украины, которые не только выполняли роль в перемещении наркотиков, но и возможной реализации на территории нашего государства ", - добавил Князев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Управление Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачило и заблокировало морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Общий вес обнаруженных наркотиков составляет до 200 кг, ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - свыше 20 млн долларов.

Кроме того, в мае киевские правоохранители разоблачили на территории аэропорта "Борисполь" контрабанду наркотиков, обнаружив свыше 40 кг наркотических веществ в багаже, следовавшем из Ирана в Канаду.

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