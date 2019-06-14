СБУ блокировала контрабанду кокаина на 20 млн долларов

Іллюстративное фото (enkorr.com)

Растворенный кокаин был обнаружен в емкостях с краской

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачило и блокировало морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что растворенный кокаин был обнаружен в емкостях с краской.

Общий вес обнаруженных наркотиков составляет до двухсот килограммов, ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - свыше 20 миллионов долларов.

"Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком товара является одна из местных коммерческих структур, в рамках уголовного производства проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя и служебных кабинетах таможни. Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.

Фото: банки, в которых прятали кокаин

Напомним, в мае киевские правоохранители разоблачили на территории аэропорта "Борисполь" контрабанду наркотиков, обнаружив свыше 40 кг наркотических веществ в багаже, следовавшем из Ирана в Канаду.