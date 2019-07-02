В Україні вилучили велику партію кокаїну з Латинської Америки

Українські правоохоронці вилучили 400 кг контрабандного кокаїну з країн Латинської Америки. Про це на брифінгу розповів глава Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Князєва, учасники міжнародного синдикату здійснювали контрабанду кокаїну з країн Латинської Америки в країни Західної Європи.

"Під час документування незаконної діяльності зазначеної групи встановлено їх зв'язок з членами міжнародної злочинної організації, а також виявлено канал постачання наркотиків на територію України. Проведено ряд затримань і більше десятка обшуків, вилучено 400 кг кокаїну, чистота якого більш як 90%. Загальна вартість 60 млн доларів ", - повідомив він.

За його словами, 19 червня були затримані троє громадян України, щодо яких була інформація про причетність до транспортування наркотиків. Також до контрабанди причетні іноземці - громадяни Нідерландів і Великобританії.

Фото: брифінг (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Вчора, 1 липня, інша частина злочинців прилетіли в Україну. Всього затримано 9 громадян, шістьом з них вже вибраний запобіжний захід, ще трьом запобіжний захід оберуть завтра вранці", - розповів Князєв, зазначивши, що зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 307 КК україни (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 305 (контрабанда).

"Всього з початку року ми вилучили 925 кг героїну та 675 кг кокаїну. Левова частка наркотиків йде в Європу, велику кількість наркотиків могла залишитися в Україні і зараз ми починаємо новий етап розслідування щодо громадян України, які не лише виконували роль у переміщенні наркотиків, але й можливої реалізації на території нашої держави ", - додав Князєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Управління Служби безпеки України в Одеській області викрито та заблокувало морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Загальна вага виявлених наркотиків становить до 200 кг, орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад 20 млн доларів.

Крім того, в травні київські правоохоронці викрили на території аеропорту "Бориспіль" контрабанду наркотиків, виявивши понад 40 кг наркотичних речовин в багажі, що прямував з Ірану в Канаду.