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Через "Борисполь" пытались перевезти наркотики на 1 млн долларов

Новости » Общество    15.05.2019 - 11:37
Через "Борисполь" пытались перевезти наркотики на 1 млн долларов
Фото: контрабанда наркотиков (kyiv.gp.gov.ua)

Правоохранители обнаружили в аэропорту 40 кг наркотиков в багаже, следовавшем из Ирана в Канаду

Киевские правоохранители разоблачили на территории аэропорта "Борисполь" контрабанду наркотиков, обнаружив более 40 кг наркотических веществ в багаже, следовавшем из Ирана в Канаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Сообщается, что при осуществлении досмотра груза было обнаружено 40 кг наркотических веществ, а именно: около 20 кг героина, 10 кг психотропного вещества - амфетамин, 10 кг наркотического вещества - гашиш, а также масло каннабиса. Все изъятые вещества направлены на экспертные исследования.

По предварительной оценке стоимость изъятого составляет около 1 млн долларов.

В настоящее время правоохранители разыскивают членов организованной преступной группы, которые наладили контрабандный канал. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: контрабанда наркотиков (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов. Контейнер с наркотиками из Латинской Америки был изъят в торговом порту "Южный". Правоохранители из незаконного оборота изъяли 257 кг кокаина.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила крупнейшую в истории Украинынарколабораторию. В частности, сотрудники Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ пресекли деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропов.

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