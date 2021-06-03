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В Украине изменят обжалование публичных закупок: Рада одобрила закон

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Украина, Четверг 03 июня 2021 13:11
В Украине изменят обжалование публичных закупок: Рада одобрила закон Фото: Рада изменила процедуру обжалования публичных закупок (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине изменили обжалование публичных закупок. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №5309.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 273 нардепа.

Документ вносит изменения в статью 18 закона "О публичных закупках" по совершенствованию процесса подачи и рассмотрения жалоб. Предусмотрена подача жалоб в электронной форме путем заполнения унифицированных форм.

Так, в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов, что позволит не допускать злоупотребления участниками правом на обжалование.

Прозрачность процесса обжалования хотят повысить благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Однако в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, такую ​​информацию орган обжалования может не учесть при рассмотрении жалобы.

Лизинг включили в перечень услуг, на которые распространяется действие ЗУ "О публичных закупках".

Однако его действие не распространяется на услуги финансовых учреждений по предоставлению кредитов, гарантий, а также услуги, необходимые для подготовки и реализации инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессии, предоставляемых международными финансовыми организациями, членом которых является Украина.

В законе уточнили сроки обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки.

К числу должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отнесли уполномоченного по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

В законе прописан порядок присутствия сторон на заседании Комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Напомним, 19 апреля 2020 года порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизился с 200 до 50 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, новая редакция закона "О публичных закупках" существенно сократила пространство для злоупотреблений и переплат.

Ключевым изменением стало введение обязательных упрощенных закупок от 50 тысяч гривен. Благодаря конкуренции поставщиков на этих торгах государственные и коммунальные органы власти и предприятия смогли сэкономить 2,9 млрд гривен от запланированного бюджета.

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