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В Україні змінять оскарження державних закупівель: Рада схвалила закон

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Україна, Четвер 03 червня 2021 13:11
В Україні змінять оскарження державних закупівель: Рада схвалила закон Фото: Рада змінила процедуру оскарження державних закупівель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні змінили оскарження державних закупівель. Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №5309.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 273 нардепи.

Документ вносить зміни до статті 18 закону "Про державні закупівлі" щодо вдосконалення процесу подання та розгляду скарг. Передбачено подання скарг в електронній формі шляхом заповнення уніфікованих форм.

Так, у разі оскарження тендерної документації суб'єкт оскарження зобов'язаний надавати докази наявності порушених прав і охоронюваних законом інтересів, що дозволить не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Прозорість процесу оскарження хочуть підвищити завдяки публічності запитів органу оскарження та відповідей на них. Однак у разі порушення суб'єктом оскарження, замовником термінів і порядку надання інформації, таку інформацію орган оскарження може не врахувати при розгляді скарги.

Лізинг включили в перелік послуг, на які поширюється дія ЗУ "Про державні закупівлі".

Однак його дія не поширюється на послуги фінансових установ з надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, що надаються міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.

У законі уточнили терміни оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі.

До числа посадових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднесли уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

У законі прописаний порядок присутності сторін на засіданні Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

Нагадаємо, 19 квітня 2020 року поріг для обов'язкового проведення закупівель через Prozorro знизився з 200 до 50 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, нова редакція закону "Про державні закупівлі" істотно скоротила простір для зловживань і переплат.

Ключовим зміною стало введення обов'язкових спрощених закупівель від 50 тисяч гривень. Завдяки конкуренції постачальників на цих торгах державні і комунальні органи влади та підприємства змогли заощадити 2,9 млрд гривень від запланованого бюджету.

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