В Украине в июне реальная зарплата увеличилась на 13%

Номинальная зарплата в июне 2018 года составила 9,141 тыс. гривен

В Украине реальная заработная плата в июне 2018 года увеличилась на 13%, по сравнению с маем зарплата увеличилась на 4,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Средняя номинальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года возросла на 4,8%, в годовом измерении - на 24,2%, составив 9,141 тыс. гривен, тогда как в мае она составила 8,725 тыс. гривен.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года наблюдался в Закарпатской (на 28,2%), Житомирской (на 27,4%), Днепропетровской (на 27%), Полтавской (на 26%), Винницкой и Запорожской (на 26,9%), Николаевской и Кировоградской (по 25,8%), Волынской (на 25,6%), Тернопольской (на 24,8%), Киевской (на 24%), Хмельницкой (на 23,7%), Львовской (на 23,6%), Черкасской (на 23,5%), Ивано-Франковской (на 21,9%), Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве (на 22,2%). В Донецкой и Луганской областях рост заработной платы составил 20% и 33,4% соответственно.

При этом отмечается, что самый высокий уровень зарплат в июне зафиксирован в Киеве - 13,553 тыс. гривен, самый низкий - в Черниговской области - 7,341 тыс. гривен.

Напомним, в начале июля сообщалось, что в Украине с января по май 2018 года в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине, в частности, в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях.