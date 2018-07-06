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В Госстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами по Украине

НовостиЭкономика    06.07.2018 - 17:42
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Самые высокие заработные платы зафиксированы в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях

В Украине с января по май 2018 года в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине, в частности, в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях. Соответствующая информация опубликовала на сайте Государственной статистики.

Так, по данным Госстата, средний размер заработной платы во всех регионах Украины был выше уровня минимальной оплаты труда. Однако только в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине. Так, в Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской - 8237 гривен.

При этом в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирован низкий уровень заработной платы (который не превышал 79% от средней заработной платы по Украине).

Также сообщается, что в январе-мае 2018 года в Украине размер средней номинальной заработной платы составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.

Кроме того, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее. 

 

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Теги публикации: Государственная служба статистики, зарплата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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