В Україні в червні реальна зарплата збільшилася на 13%

Номінальна зарплата в червні 2018 року склала 9,141 тис. гривень

В Україні реальна заробітна плата у червні 2018 року збільшилася на 13%, порівняно з травнем зарплата збільшилася на 4,8%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата в червні 2018 року порівняно з травнем 2018 року зросла на 4,8%, в річному вимірі - на 24,2%, склавши 9,141 тис. гривень, тоді як в травні вона становила 8,725 тис. гривень.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року спостерігався у Закарпатській (на 28,2%), Житомирській (на 27,4%), Дніпропетровській (на 27%), Полтавській (на 26%), Вінницької та Запорізької (на 26,9%), Миколаївській і Кіровоградській (на 25,8%), Волинській (на 25,6%), Тернопільській (на 24,8%), Київській (на 24%), Хмельницькій (на 23,7%), Львівській (на 23,6%), Черкаській (на 23,5%), Івано-Франківській (на 21,9%), Чернівецькій, Чернігівській областях і в Києві (на 22,2%). У Донецькій і Луганській областях зростання заробітної плати склав 20% і 33,4% відповідно.

При цьому наголошується, що найвищий рівень зарплат у червні зафіксований у Києві - 13,553 тис. гривень, найнижчий - у Чернігівській області - 7,341 тис. гривень.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що в Україні з січня по травень 2018 року в чотирьох регіонах заробітна плата перевищила середню по Україні, зокрема, в місті Києві, Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях.