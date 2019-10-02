В Украине для иностранцев планируют сделать платные дороги

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Соответствующий законопроект планируют подать в ВР

В Украине планируют ввести платный проезд дорогами для автомобилей на иностранных номерах. Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, в ближайшее время в Верховную раду планируется внесение соответствующего законопроекта.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистов, которые платят акциз. Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - сказал Криклий.

Также министр отметил, что в следующем году на украинские дороги планируют выделить дополнительные средства.

"Если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24000 километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - заявил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров дал распоряжение органам полиции не штрафовать владельцев автомобилей на "евробляхах" до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также РБК-Украина сообщало, что Владислав Криклий подписал приказ об увольнении четырех директоров морских портов. В частности, были уволены руководители портов Николаевского, Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского портов.