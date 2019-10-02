Уволен директор еще одного морского порта

Фото: Сергей Митченко (portnikolaev)

Сергей Митченко уволен с должности директора Николаевского морского порта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказ об увольнении директора Госпредприятия "Николаевский морской торговый порт" Сергея Митченко. Об этом Криклий заявил во время рабочего совещания в Николаеве.

По словам министра, к работе директора есть много замечаний.

"Я хочу сделать, надеюсь, приятную новость. Подписываю приказ об увольнении Митченко Сергея Константиновича - руководителя николаевского морпорта. К нему есть немало замечаний. Я думаю, что отдельную оценку его действиям дадут правоохранительные органы, которые будут это изучать", - заявил Криклий.

Как известно, Николаевский морской торговый порт является одним из крупнейших морских портов Украины.

Как сообщало ранее РБК-Украина, это уже не первое увольнение. Так, министр инфраструктуры также уволил директора Одесского морского торгового порта Виктора Войтко, директора "Морского торгового порта "Черноморск" Сергея Сечкина и директора Белгород-Днестровского морского торгового порта Константина Волощука.

Также, по словам министра, всего украинские порты потеряли 6 млрд гривен от 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.