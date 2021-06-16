В Украину идет сильная жара после дождей: синоптики назвали дату

В Украине будет жара до +31 на этой неделе. В западных регионах отойдут дожди, а также поднимется температура воздуха.
Уже завтра дожди отойдут из западных областей. Днем температура воздуха в этих регионах достигнет до +29, а 18 июня - до + 31.
19-20 июня в украинских регионах будет сильная жара. Дожди будут только в южных областях.
Отметим, в Украине в течение двух недель шли дожди с грозами. В Карпатах вообще в середине июня продолжал идти снег.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, в каких областях ухудшится погода.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.
РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.