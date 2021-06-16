Тепло и грозы с дождями: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

Сегодня по всей территории синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут сопровождаться грозами. Исключение составит лишь Волынская область, где осадков не ожидается. В то же время, в Ивано-Франковской области будет только дождь, без грозы.

Температура воздуха будет достаточно высокой. Ожидается +26-28 градусов днем. Ночью температура опустится до +16-18 градусов.

Несколько прохладнее будет в западных областях. Днем там +23-25 градусов. Ночью показатели термометров будут показывать + 11-13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня снова прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет достаточно высокой и поднимется до +26-28 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +16-18 градусов.