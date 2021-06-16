В Україну йде сильна спека після дощів: синоптики назвали дату

В Україні буде спека до +31 на цьому тижні. В західних регіонах відійдуть дощі, а також підніметься температура повітря.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Вже завтра дощі відійдуть з західних областей. Вдень температура повітря в цих регіонах досягне до +29, а 18 червня - до +31.

19-20 червня в українських регіонах буде сильна спека. Дощі будуть тільки у південних областях.