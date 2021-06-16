В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода
В Украине синоптики предупреждают об осложнении погодных условий. В большинстве областей ожидаются грозы, град и сильный ветер.
Так, 16 июня погодные условия не будут нести никакой угрозы только в западных, Черниговской и Донецкой областях, а также в Крыму.
На остальной территории страны объявлен желтый уровень опасности. В Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской ожидаются грозы.
В то же время, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской и Винницкой областях ожидаются град, грозы и шкалы 15-20 метров в секунду.
I (желтая) степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
РБК-Украина писало, что по всей стране утром 16 июня без света остались 177 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.